Стартовала регистрация на чемпионат программистов «Цифровой прорыв»

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C 21 сентября по 20 октября 2022 года пройдет восемнадцатый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» для участников из Новосибирской области. Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта.

В этом году в течение месяца участники со всей страны будут решать задачу от ГБУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» по классификации опор контактной сети для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта.

Фото: Пресс-служба РАЭК

Индивидуальный чемпионат подойдёт не только опытным, но и начинающим разработчикам. Для новичков это возможность попробовать свои силы, понаблюдать, как справляются с задачами более опытные программисты. По итогам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов — тимлидов или HR-специалистов в ИТ.

Ранее сообщалось, что 15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.