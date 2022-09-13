C 21 сентября по 20 октября 2022 года пройдет восемнадцатый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» для участников из Новосибирской области. Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта.
В этом году в течение месяца участники со всей страны будут решать задачу от ГБУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» по классификации опор контактной сети для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта.
Индивидуальный чемпионат подойдёт не только опытным, но и начинающим разработчикам. Для новичков это возможность попробовать свои силы, понаблюдать, как справляются с задачами более опытные программисты. По итогам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов — тимлидов или HR-специалистов в ИТ.
Ранее сообщалось, что 15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.