Стартовал третий всероссийский чемпионат проекта «Цифровой прорыв»

Фото: vk.com/leadersofdigital

26 октября стартовал третий всероссийский чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который пройдет в рамках одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники в течение месяца обучения в онлайн-формате создадут рабочие решения для АНО ВО «Университет Иннополис», АО «Международный аэропорт Шереметьево», АО «Почта России» и будут бороться за призовой фонд в 3 млн рублей, призеры получат от 15 до 250 тысяч рублей. В чемпионате примут участие 1111 участников из 74 регионов страны, рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Сегодня мы даём старт третьему всероссийскому чемпионату проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». На чемпионат уже зарегистрировались 1111 участников из 74 регионов. Разработанные алгоритмы помогут оптимизировать рабочие процессы в сфере сельского хозяйства, спрогнозировать потребительскую активность в аэропорту в зависимости от рейсов и географии вылетов и гарантировать доставку отправлений в срок, — заявил Агафонов.

В рамках всероссийского чемпионата участникам предстоит решить три задачи. АНО ВО «Университет Иннополис» поставит перед участниками чемпионата задачу классификации агрокультур на основе изменения показателя вегетационных индексов во временной последовательности. Международный аэропорт Шереметьево предлагает участникам разработать концепцию работы с большими данными по прогнозированию потребительской активности в зависимости от рейсов и географии вылетов. АО «Почта России» поручило участникам чемпионата разработать модель предсказания потери почтовых отправлений.

C 17 октября по 16 ноября XXIII региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» пройдет в Омской области. В течение месяца участники со всей страны будут решать задачу от Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области по разработке алгоритма распознавания пропавших людей на снимках с беспилотных летательных аппаратов.