Стало известно, сколько россиян ищут знакомства в отпуске через приложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии сезона отпусков сервис «ОК Знакомства» выяснил, что каждый пятый россиянин использует дейтинг-сервисы для поиска новых знакомств во время путешествий. На свидания в отпуске тратятся тысячи рублей.

Согласно исследованию, проведенному финтех-компанией ЮMoney и сервисом «ОК Знакомства», самые популярные функции дейтинг-сервисов — фильтры геолокации, чаты и общие интересы. Большинство знакомств происходят на море. При этом около 33% опрошенных считают, что траты зависят от ситуации, а 35% расходуют на новые знакомства более 50 тысяч рублей.

Ранее почти 70% болельщиков заявили, что в нужный момент они готовы взять инициативу и заменить тренера, если видят, что что-то идет не так или команда терпит неудачу. Особенно активны 33% — те, кто время от времени задумывается о смене наставника во время игры, — и 12%, которые хотели бы делать это постоянно, без перерыва.

До этого стало известно, что менее половины россиян (43%) поддерживают идею выплат беременным школьницам. При этом 40% выступили против такой инициативы.