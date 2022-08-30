«Ингосстрах» начал помогать с поставками запчастей для автомобилей

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Компания «Ингосстрах» первой на страховом рынке разработала программу поставок и дистрибуции запасных частей автомобилей для клиентов альтернативными каналами в связи с уходом европейских производителей. Для этого был отобран пул надежных поставщиков, а также разработаны новые логистические цепочки.

Поставки запчастей на первом этапе будут проходить небольшими тестовыми партиями, это самые востребованные детали на самые повреждаемые модели автомобилей. <...> Первые поставки рассчитаны на автомобили премиального сегмента, владельцы которых испытывают сейчас наибольшие трудности, — пояснил начальник управления по взаимодействию с техцентрами Арсен Кумалагов.

На данный момент доставка запчастей будет осуществляться для потребностей московских клиентов «Ингосстраха» по программам каско. В скором времени в компании обещают наладить поставки в Санкт-Петербург. Планируется организовать поставки запчастей в области, где также ощущается нехватка деталей для ремонта. В первую очередь это будут те регионы, где у партнерских логистических компаний есть складские терминалы.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин ранее рассказал, что из-за нехватки импортных запчастей для автомобилей техническое состояние транспортных средств будет заметно ухудшаться, а ремонт «обойдется весьма дорого». Он призвал водителей уделить серьезное внимание состоянию машин