Названы самые популярные новогодние огоньки у россиян «Новогодняя ночь на Первом канале» стала самым популярным праздничным шоу

Фото: Пресс-служба Первого канала

Лариса Гузеева и Максим Аверин

Самым популярным новогодним огоньком среди российских телезрителей стал проект Первого канала. По данным Mediascope, доля посмотревших «Новогоднюю ночь на Первом канале» составила 27,6% зрителей. Второе место занял «Голубой огонек» от канала «Россия 1». Его посмотрело 26,8% россиян. На третьей строчке рейтинга оказался телеканал ТНТ с Comedy Club, вытеснивший из списка лидеров НТВ.

Среди наиболее популярных проектов 2023 года в десятку лучших вошли шесть программ Первого канала и четыре проекта «России 1». Самыми просматриваемыми событиями стали новогоднее обращение президента России Владимира Путина, церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Ранее опрос показал, что доля россиян, не собирающихся смотреть новогодние передачи по телевизору, за четыре года увеличилась с 38% до 45%. Чаще всего нежелание смотреть новогодние огоньки выражали респонденты, у которых нет детей и есть высокий доход.

Ранее стало известно, что автор слов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина готовит иск в суд на исполнительницу композиции Любовь Успенскую из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке. По словам Лапиной, Успенская поет ее хит на протяжении трех лет, не считая нужным платить отчисления за авторские права.