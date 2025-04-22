Стало известно, как российские школьники помогают сохранить Землю

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Опрос, проведенный учебным профилем «Сферум» в «VK Мессенджере», показал, что российские школьники активно заботятся о Земле. Большинство из них экономит воду и электричество, чтобы внести свой вклад в сохранение экологии.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи школьников со всей страны. 64% респондентов заявили, что выключают воду во время чистки зубов, а более половины используют многоразовые контейнеры и выключают электроприборы (54% и 53% соответственно). Более 40% ходят в магазин с шопером, почти 40% сдают батарейки, а 39% сортируют мусор. Также 27% школьников сажают деревья. Среди дополнительных мер — сбор макулатуры и помощь бездомным животным.

Ранее стало известно, что в 2024 году российские суды вынесли приговоры почти двум тысячам нарушителей, занимавшихся незаконной рыбалкой. При этом отмечается, что 44 человека получили тюремные сроки, а остальные выплатили штрафы на общую сумму 24 млн рублей.