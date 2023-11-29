Стало известно, чем россияне занимаются во время просмотра видео Опрос: 63% россиян во время просмотра видео едят

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Во время просмотра видео 63% россиян едят, а 35% совмещают просмотр с готовкой, свидетельствуют данные опроса сервиса «VK Видео» социальной сети «ВКонтакте» и исследовательского агентства «Русопрос». Еще 29% опрошенных признались, что включают видеоролики во время посещения туалета. В топе ответов также оказались просмотр видео во время работы или учебы (28%), уборки (25%), поездки в транспорте (22%), чтения новостной ленты (19%), рисования или рукоделия (15%).

Россияне также рассказали, какой видеоконтент предпочитают. Более половины опрошенных (54%) смотрят видео в категории «юмор», 47% респондентов предпочитают сериалы и кино. Также среди пяти популярных тем видеороликов оказались познавательный контент (43%), музыка (40%) и лайфхаки (33%). При этом россияне в равной степени любят смотреть любительский и профессиональный видеоконтент (58,5% к 41,5% соответственно).

75% опрошенных смотрят видео ежедневно, а 25% респондентов делают это чаще одного раза в месяц. Больше половины россиян (60%) тратят на просмотр видео по два часа в день. При этом большинство (88%) не готовы тратить на это занятие больше четырех часов. Оптимальная длина роликов, по мнению опрошенных, должна составлять не более 20 минут. При этом респонденты в возрасте от 14 до 24 лет чаще всего смотрят ролики продолжительностью от 20 до 30 минут, а те, кто старше 35 лет, редко выбирают такой контент.

В опросе приняли участие 1600 человек из городов с населением от 100 тысяч до 1 млн человек, а также из городов-миллионников.

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