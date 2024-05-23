Стали известны победители грантовой программы VK

Победителями грантовой программы VK стали проекты «Я (не) останусь здесь» от Сургутского музыкально-драматического театра, «Русский север. Виртуальные страницы» от Арктического музея лодки, «Субкультуры нулевых» от Фонда создания и поддержки традиций «Новая культура», «Один день Михаила Булгакова» от Музея М.А. Булгакова и другие.

VK подвел итоги первого этапа своей программы по поддержке институций и авторов в сфере искусства и культуры. Денежные гранты на общую сумму свыше 30 млн рублей получили 26 заявителей из 20 регионов России. Культурные учреждения подавали заявки на получение грантов на создание контента ВКонтакте.

Всего было подано 694 заявки, из них к экспертизе допустили 416 проектов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в лидерах по количеству поданных заявок была республика Татарстан, а также Свердловская и Новосибирская области. Как отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, грантовая программа поощряет необычные форматы контента.

Грантовая программа VK — это про поощрение нового, про необычный формат контента. Мне, как эксперту координационного совета, пришлось немного сменить оптику и оценивать культурные проекты интересные именно молодой аудитории. Вдохновляет разнообразие, несмотря на то, что культура — отрасль достаточно консервативная, — поделилась она.

Полученные гранты победители смогут потратить на аренду техники, оборудование и привлечение специалистов для создания качественного контента. Кроме того, проекты должны быть реализованы не позднее 1 декабря 2024 года.

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