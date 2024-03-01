Стали известны имена номинантов Премии РБ 2024 Медведева и Губерниев поборются за звание лучшего амбассадора по версии РБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

По результатам первого этапа Международной премии РБ 2024, организованной порталом о спорте «Рейтинг букмекеров», стали известны имена номинантов. Всего в разных номинациях было отдано более 250 тысяч голосов. Фигуристка Евгения Медведева и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поборются за звание лучшего амбассадора. На следующем этапе жюри под председательством основателя «РБ Спорт» Паруйра Шахбазяна выберут победителей во всех номинациях.

На звание спортсмен года по версии РБ претендуют футболист Александр Головин, фигуристка Анна Щербакова, лыжник Александр Большунов, хоккеист Николай Голдобин и боец UFC Ислам Махачев. Также подведут итоги в номинациях «Телекомментатор года», «Спортивный журналист года», «Лучший менеджер в спортивной отрасли», «Лучшее спортивное СМИ» и других.

Лауреаты премии будут объявлены 4 апреля в рамках торжественной церемонии. Награждение пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Победителю в номинации «Спортивный журналист года» также вручат денежный приз. NEWS.ru выступает партнером премии, а руководитель отдела спорта Михаил Потапов является одним из членов жюри.

Ранее стало известно, что российский боксер Алексей Мазур 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) на турнире «Бетсити. Вечер бокса» проведет бой с Саиди Мколой из Танзании. На кону титул WBA Asia в легком весе. Поединок будет рассчитан на 10 раундов.