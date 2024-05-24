Стала известна программа форума «Сообщество» Общественной палаты в Иркутске

Фото: Пресс-служба ОП РФ

Общественная палата 30 и 31 мая проведет в Иркутске региональный форум «Сообщество». В рамках мероприятия пройдут секционные дискуссии, мастер-классы, рабочие совещания, круглые столы и конкурсы. Тема форума этого года — «Бережно к России: сохранение и развитие потенциала территорий».

Участники форума смогут обсудить ключевые вопросы по различным тематическим трекам программы. Спикерами выступят эксперты, общественники, представители различных организаций и органов государственной власти.

На мероприятии можно будет посетить тематические секции: «Что нужно сделать для сохранения экосистемы озера Байкал?», «Молодежное предпринимательство в Российской Федерации», «Лаборатория регионального рейтинга „Регион-НКО“: идеи для развития третьего сектора в регионах РФ», «Роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики» и «Многонациональный народ России».

Также на площадке форума состоятся круглые столы «Общественный контроль — критерий открытости» и «Переобучение, адаптация и медико-психологическая помощь лицам, уволенным в запас, участникам СВО и членам их семей».

Кроме того, на мероприятии можно будет принять участие в конкурсе молодежных патриотических проектов «Дорогу молодым!». Авторы лучших проектов получат рекомендательные письма от Комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике.

Ранее стало известно, что в рамках параллельной программы форума проведут общественную проверку дорог Иркутска. Как рассказал зампредседателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, целью такой проверки будет выявление ловушек, которые вынуждают водителей нарушать ПДД.