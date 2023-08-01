Стала известна дата финала турнира специалистов по охране труда Финал всероссийского турнира специалистов в сфере охраны труда пройдет в Сочи 27 сентября

Фото: tzb.team

Финал открытого Всероссийского интеллектуального турнира «Труд — Знания — Безопасность. Специалист в сфере охраны труда», проводимого по инициативе Минтруда в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда, состоится 27 сентября 2023 года в Сочи. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, оргкомитет Недели возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Как заявили организаторы, участники турнира — высококвалифицированные специалисты, которые продемонстрируют свои знания, умения и навыки в сфере обеспечения безопасности труда, а организации расскажут об эффективности функционирования систем управления охраной труда. Площадка также предоставляет возможность поделиться передовым опытом работы.

В рамках первого онлайн-этапа, который начинается 9 августа, зарегистрировавшиеся участники должны ежедневно отвечать на сайте турнира на блок тестов из 10 вопросов. Во втором онлайн-этапе, который пройдет 22 августа, примут участие специалисты, занявшие первые 100 мест по итогам первого этапа. Участники второго этапа должны будут за 15 минут ответить на максимальное количество заданных вопросов. По итогам побеждают первые десять участников, которые больше всех дали правильных ответов.

Финал пройдет на Всероссийской неделе охраны труда на ФТ «Сириус» в Сочи 27 сентября в очном формате, в ходе которого лучшие 10 специалистов продемонстрируют свои профессиональные знания, навыки и умения, а также скорость и качество выполнения заданий, которые квалифицированно оценит профессиональное жюри.

Зарегистрироваться для участия можно с 7 июня по 8 августа 2023 года на официальном сайте турнира tzb.team, где также можно познакомиться с подробностями проведения турнира, следить за последними новостями и результатами участников.

Ранее организаторы утвердили архитектуру деловой программы VIII Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет 26–29 сентября в парке «Сириус» в Сочи при поддержке Минтруда и Фонда Росконгресс. Темой мероприятия станет цифровая трансформация в социально-трудовой сфере.