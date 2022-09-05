Современные автокомпоненты представили на международной выставке в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В рамках 17-й международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто», которая проходила в «Крокус Экспо» в Москве, были продемонстрированы современные автокомпоненты, запасные части, оборудование для автосервисов, автохимия, аксессуары, шины и расходные материалы. Свою продукцию и услуги представили компании из Республики Беларусь, Греции, Японии, Ирана, Китая и России.

Посетители выставки смогли увидеть расширенную линейку типоразмеров шин для коммерческого транспорта, моторные масла, одобренные чемпионами «Формулы 1», а также первую в России отечественную колеровочную систему. Многие российские компании впервые выбрали выставку для презентации своей продукции.

Значительную долю выставки заняли компании из Китая, с которыми позже состоялось деловое мероприятие. В ходе Российско-китайского делового форума обсудили импорт автозапчастей на российский рынок в новых реалиях, систему обеспечения качества продукции из КНР, а также общие вопросы взаимодействия компании из Китая и России. Главным итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве.

Китайская компания Weichai Power Co. Ltd ранее приостановила поставки газовых двигателей для российского «КамАЗа». Согласно имеющимся данным, причиной прекращения поставок стала позиция властей КНР, которые предостерегли корпорацию от работы с компаниями из России, попавшими под санкции Запада.