Скандальную пьесу Булгакова покажут в Московском театре Пушкина

Фото: teatrpushkin.ru

Комедия «Багровый остров»

В Московском театре имени А.С. Пушкина состоится премьера скандальной комедии «Багровый остров», написанной Михаилом Булгаковым. Пьеса была поставлена в 1928 году в Камерном театре и пользовалась большим успехом, однако вскоре была закрыта советской цензурой.

В работе с текстом Булгакова мы одновременно и уважительны, и изобретательны. По жанру это внезапная генеральная репетиция, где импровизация имеет огромное значение. На это обращает внимание и Таиров, в его режиссёрском экземпляре есть пометки «зона импровизации». Без них мы не обойдёмся и сейчас — хотя нельзя забывать, что любой экспромт должен быть хорошо подготовлен, — отметил художественный руководитель постановки Евгений Писарев.

Действие спектакля разворачивается в театре, куда молодой драматург присылает свою пьесу «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Однако он вскоре уезжает в отпуск, поэтому главному режиссеру предстоит срочно провести генеральную репетицию, на которой актеры на ходу читают текст и придумывают постановку.

Премьера состоится 12 и 13 октября на основной сцене театра.

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