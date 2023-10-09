Школьникам рассказали, как «круто и модно» быть профессионалом На проекте «Билет в будущее» рассказали, как «круто и модно» быть профессионалом

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Востребованность уроков профориентации на бесплатной цифровой платформе «Билет в будущее» превзошла все ожидания, заявил на прошедшем в Москве Форуме классных руководителей управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин. Подводя предварительные итоги реализации программы, он подчеркнул, что профориентационные уроки за сентябрь собрали более 55 млн просмотров от 4 млн уникальных посетителей, а 1,5 млн школьников прошли профориентационную диагностику. По словам участников встречи, детям показали, что быть профессионалом «круто и модно».

С 1 сентября был запущен профориентационный минимум, цифровым ядром которого стала наша платформа «Билет в будущее». Также стартовал курс по внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты», для которого нашей командой был разработан Конструктор будущего, — рассказал Иван Есин.

Участники форума поделились опытом реализации программы в регионах. Так, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина подчеркнула, что от профориентации сегодняшних школьников напрямую зависят перспективы экономического развития России.

От того, как мы подготовим ребят в школе, напрямую зависит, как будет работать экономика России. <...> Ребенку важно показать весь спектр профессий, помочь примерить их и сориентировать, что сейчас востребовано на рынке труда и где можно хорошо заработать. Наша задача — показать детям, что быть профессионалом круто и модно, — подчеркнула вице-губернатор.

За два года проект «Билет в будущее» охватил 2,9 млн школьников и более 50 тысяч педагогов. С сентября нынешнего года на базе проекта Минпросвещения внедряет единую модель профориентации — профориентационный минимум для школьников 6–11-х классов.

Ранее в преддверии Дня учителя для всех школьников страны прошло профориентационное занятие, на котором ученики за 45 минут попробовали себя в роли своих педагогов. Мероприятие было организовано в рамках курса «Россия — мои горизонты», подготовленного на базе проекта «Билет в будущее».