Семь разрушающихся памятников архитектуры внесли в «Архитектурный перископ»

Фото: «Архитектурный перископ»

«Одноклассники» и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России. Пользователи смогут ознакомиться с проектом в новом аудиоформате.

Авторы проекта создали семь уникальных треков с использованием звуков самих зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Пользователи из любой точки страны могут послушать, как звучат аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в Республике Коми, храм XIX века в Вологодской области и другие культурные объекты. Помимо аудиоматериалов, «Архитектурный перископ» включает в себя информацию о строительстве редких домов и их состоянии на текущий момент, фотографии, иллюстрации и комментарии ведущих экспертов отрасли.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Такие проекты, как «Архитектурный перископ», помогают привлекать внимание к проблемам архитектурного наследия. Каждый объект для нас как живой, за каждым стоит история и, главное, за каждым стоят прекрасные инициативные люди. Мы хотим, чтобы вы услышали их голоса и полюбили эти места, — рассказал координатор фонда «Внимание» Роман Ушаков.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Пользователи по желанию могут поддержать реставрацию архитектурных шедевров, нажав на кнопку «Помочь» на сайте проекта. ОК и «Внимание» указали самые разные способы, как можно помочь разрушающейся архитектуре помимо прямых денежных переводов: экскурсии, субботники, покупки мерча или шеринга в соцсетях.

В Москве с 27 августа стартовал XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Он проходит на территории музея-заповедника «Коломенское». Гостей мероприятия ждут четыре сцены и восемь тематических площадок. На фестиваль приглашены представители 49 регионов России, включая Удмуртию, Чувашию, Коми и Марий Эл. Кроме того, в мероприятии примут участие творческие делегации из Турции, Узбекистана, ЛНР и Белоруссии.