Россияне смогут предложить Путину лучшие идеи по развитию страны

Фото: vk.com/ideasforum

Жители России могут предложить идеи и готовые проекты по развитию страны в рамках третьего форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступили АСИ и Фонд Росконгресс. В итоге 100 лучших проектов будут представлены на форуме в июне 2023 года, а часть из них презентуют президенту России Владимиру Путину. Заявки принимаются до 26 апреля, направить их можно через официальный сайт мероприятия. Отбор проходит по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы».

На данный момент жители России подали уже 1638 заявок. Самыми активными регионами оказались Самарская область, Москва и Московская область. Также в десятку лидеров попали Ростовская, Саратовская, Свердловская, Ленинградская области, Татарстан, Башкирия и Краснодарский край. Помощник президента России и председатель организационного комитета форума Максим Орешкин отметил, что авторы смогут рассчитывать на поддержку, даже если их предложение не оказалось в финале.

Где-то нужно наладить контакты с региональной властью, где-то посмотреть правительственные программы участия, где-то просто информационной поддержки будет достаточно. <...> В любом случае за людей делать проекты никто не будет, но будут созданы такие условия, чтобы этот проект можно было реализовать, — рассказал Орешкин.

Больше всего инициатив было направлено по направлению социального развития. Среди них предложения по улучшению социальной и медицинской помощи, развитию малых населенных пунктов, созданию дружелюбной среды в школах и инклюзивные проекты.

В рамках кадровых инициатив участники разрабатывают системы для дополнительного образования, профориентации детей, поддержки при трудоустройстве молодежи, развития карьеры и молодежного предпринимательства. «Цифровые сервисы» включают проекты по информационной безопасности и упрощению предоставления госуслуг, а «Национальная технологическая инициатива» состоит из 20 блоков — от серийного производства беспилотников до развития клеточных технологий.

Ранее стало известно, что на участие в конкурсе брендов в рамках форума производители подали 280 заявок. Главной задачей станет поддержка перспективных компаний по всей России. От каждого региона выберут до пяти победителей.