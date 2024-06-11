Россиян призвали читать книги всей семьей

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь».

На Главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь» стартовал всероссийский конкурс «Читаем всей семьей», который посвящен семейному чтению. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять видео, в котором члены семьи разных поколений читают все вместе книгу вслух. Заявки принимаются с 10 июня по 30 сентября. Как рассказала актриса, педагог и журналист Яна Поплавская, в ее семье традиции совместного чтения очень сильны.

Когда я возвращалась после долгой работы в программе «Времечко», а она заканчивалась очень поздно, в 12 часов, я просила няню не укладывать детей, я прибегала и начинала читать им сказки. Я читала им разные сказки, и русские народные. Всероссийская акция «Читаем вместе» — это лучшее, что можно придумать. Дай бог, чтобы она жила, цвела, росла и чтобы наши дети и родители все вместе читали, — поделилась она.

Конкурс представили Яна Поплавская, актрисы Рената Пиотровски и Анна Цуканова-Котт, а также телеведущая Юлия Барановская, которые почитали отрывки из любимых книг вместе с младшими представителями своих семей. Оцениваться работы будут в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза», в каждой из них выберут по три победителя.

Церемония награждения победителей пройдет в Москве в декабре 2024 года.

Ранее в Москве книжный фестиваль «Красная площадь» представил фотопроект «Читающая Россия. От актера до шахтера». В проекте приняли участие более 50 читателей — от известного актера до горного мастера участка аэрологической безопасности.