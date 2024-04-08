Российские управленцы смогут побороться за звание лучшего менеджера В России начался прием заявок на участие в «Топ-1000 российских менеджеров»

Фото: Пресс-служба XXV рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»

Российские управленцы смогут побороться за звание лучшего менеджера, приняв участие в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров». Подать заявку могут руководители в сфере высшего менеджмента и по направлениям коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, а также директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.

Классификатор включает 18 направлений, из которых 14 основных и 4 специальных, а также затрагивает 20 отраслей. В 2024 году выделены две новые номинации, отвечающие тенденциям рынка: «Директор по внутрикорпоративным коммуникациям» и «Директор по кибербезопасности». Как отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, в этом году проект отмечает юбилей.

В этом году мы открываем новую главу в истории нашего проекта — запуск 25-го юбилейного рейтинга, который представит нам новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте. «Топ-1000» — это первый и единственный межотраслевой рейтинг оценки профессиональной репутации, — пояснил Зеленин.

Прием заявок продлится до 15 июня. Формировать рейтинг будут участники этого года и лауреаты прошлых лет. Окончательное решение принимает деловое сообщество. Итоги рейтинга подведут 24 сентября.

В рамках XXIV рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» ранее выявили новые тенденции в бизнесе и российской экономике. В 2023 году по количеству новых участников можно прийти к выводу, что в России возросла роль директоров по персоналу, а также директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.