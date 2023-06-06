Российские менеджеры смогут принять участие в профессиональном рейтинге

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Ассоциация менеджеров до 9 июня продлила прием заявок на XXIV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». По итогам проекта будут выявлены наиболее профессиональные управленцы России в своих отраслях. Исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Евсеев подчеркнул, что число желающих принять участие не снижается из года в год.

Из года в год число желающих принять участие в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров» не снижается. Повышенное внимание к участию в проекте не только со стороны представителей столичных компаний, но и большого числа региональных говорит о том, что Рейтинг представляет интерес для делового сообщества всей России. Реагируя на обращения компаний, бизнес-процессы которых не позволили подать заявку в изначально обозначенные сроки, оргкомитет Ассоциации менеджеров принял решение о продлении приема заявок, — пояснил Евсеев.

Рейтинг подводит итоги работ за год, благодаря чему выявляются профессионалы по различным функциональным направлениям. Участники этого сезона и победители прошлых лет смогут оценить успехи своих коллег по нескольким критериям, таким как деловая репутация и вклад в развитие компании. Лауреатов рейтинга выберет деловое сообщество. Всего в 2023 году официальный классификатор включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей.

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин ранее заявил, что рейтинг отражает и предвосхищает происходящие в деловой среде процессы. Принять участие могут менеджеры высшего звена и руководители. По словам Зеленина, рейтинг представляет тех, кто своей работой оказал наибольшее влияние на экономику России.