Родителям школьников расскажут об актуальных профессиях в России «Билет в будущее» подготовил профориентационный курс для родителей

Фото: https://t.me/bvb_for_parents

Специалисты проекта «Билет в будущее», организованного при помощи Фонда гуманитарных проектов, подготовили профориентационный курс для родителей, в котором расскажут об актуальных профессиях в России. Курс поможет поддержать и направить ребенка в выборе будущей профессии. Директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин подчеркнул, что основная цель программы — дать родителям уверенность относительно судьбы их детей.

Разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса — в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей, — подчеркнул Есин.

Курс состоит из коротких видеоуроков. Он объединяет пять тематических модулей, которые включают в себя теорию, практические задания и разбор реальных ситуаций из жизни. Программу разработали эксперты в области управления карьерой, психологи, аналитики рынка труда, представители коммерческих компаний, университетов и госструктур. Курс доступен бесплатно после регистрации.

В первом модуле родителям расскажут о многообразии профессий. Второй урок даст информацию об этапах профессионального самоопределения подростка и способах ему помочь. Третий модуль включает современные тенденции на рынке труда. В рамках него родителям объяснят, какие виды деятельности наиболее актуальны, что ценят работодатели, а также как лучше познакомить ребенка с различными профессиями. Четвертый касается образовательного ландшафта. Благодаря нему станет понятнее, как выбрать колледжи и вузы и какими источниками при поиске информации следует пользоваться. Заключительный модуль даст родителям инструменты для формирования дальнейшего плана действий.

Родителям ранее напомнили, что с 1 сентября 2023 года в школах начнут действовать нововведения. Есин уточнил, что с нового учебного года в школы вернут серебряные медали для выпускников. Кроме того, внедряется единая модель профессиональной ориентации, которая основывается на материалах проекта «Билет в будущее».