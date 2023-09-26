Родителям расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию «Билет в будущее» подготовил серию мероприятий по профориентации для родителей

Фото: Пресс-служба «Билет в будущее»

Проект «Билет в будущее» подготовил серию просветительских мероприятий для родителей, в рамках которых взрослым объяснят, как помочь ребенку выбрать профессию. Видеокурс по профориентации включает шесть онлайн-встреч, которые пройдут с конца сентября по начало декабря. В рамках встреч будут обсуждаться вопросы, волнующие родителей. Заместитель директора по развитию Фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов подчеркнул, что взрослые являются одной из приоритетных аудиторий программы.

Одна из приоритетных аудиторий программы «Билет в будущее» — это родители. По сути, весь проект нацелен на их благополучие и успех детей, которые, к слову, тоже станут родителями и встанут перед вопросами профориентации и карьерного будущего своих потомков. Сейчас количество детей на платформе достигло 2,5 млн, — рассказал Тарасов.

По его словам, с родителями необходимо проработать темы профориентации. Руководство проекта решило усилить информирование взрослых, так как не все из них смогли разобраться, для чего нужен курс. Тарасов отметил, что родителям объясняют цели программы и ее значение для будущего детей.

Мероприятия пройдут в формате живого общения с создателями и федеральными экспертами проекта. Первое собрание состоится 27 сентября в 10:00 для родителей из Центрального федерального округа. Задать вопросы можно будет через открытый чат во время эфира. Для подключения необходимо пройти регистрацию.

В России 14 сентября прошел Всероссийский профориентационный марафон «Россия — мои горизонты». Целью мероприятия стала помощь родителям, педагогам и школьникам в вопросах профессионального самоопределения. Марафон открыл цикл профориентационных фестивалей, которые состоятся по всей стране.