Просветительский поезд «Россия – Моя история» отправится в тур по стране

Фото: Пресс-служба проекта «Россия - моя история»

В День народного единства 4 ноября в Москве будет дан старт путешествию первого мультимедийного просветительского автопоезда-трансформера «Россия — Моя история». По словам руководителя Ассоциации исторических парков «Моя история», управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, новый формат экспонирования позволит десяткам тысяч человек по всей стране увидеть выставки исторического парка. Проект создан по поручению президента РФ В. В. Путина при поддержке Министерства просвещения.

По словам Ивана Есина, пять автовагонов способны трансформироваться в мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных высокотехнологичных экспозиций, посвященных истории России.

Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдаленные регионы, — отметил Иван Есин.

В экспозициях представлена тысячелетняя российская история в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах с использованием тачскрин-панелей и экранов с изображением высокой четкости. Цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции расскажут много интересного о княжеских и царских династиях, об информационных войнах и санкциях прошлого и предложат новую оценку известных исторических сюжетов.

По словам организаторов, выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и современности.

Ранее в России при поддержке Патриаршего совета по культуре и Фонда «Моя история» прошла премьера нового документального фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины». Показы состоялись в том числе в исторических парках «Россия — Моя история».