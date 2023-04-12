Производители протезов примут участие в конкурсе брендов

Фото: vk.com/salutorto

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» по поручению президента России Владимира Путина пройдет конкурс брендов. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Заявки на участие в конкурсе подали уже более 280 производителей, в том числе компании, разрабатывающие протезы.

Главной задачей конкурса станет поддержка перспективных брендов по всей России. От каждого региона выберут до пяти брендов-победителей, а также пять федеральных победителей. Им предоставят возможности продвигать свои товары на маркетплейсах, в торговых сетях и в медиапространстве. Подать заявку можно на сайте конкурса.

Принять участие в мероприятии планируют компании «Техбионик», «Салют Орто» и бренд CCover. «Техбионик» выпускает бионические протезы рук. Компания также принимала участие в благотворительном проекте «Дети войны» по обеспечению детей из Донецка модульными протезами рук.

«Салют Орто» создает протезы ног и бионические коленные модули, в производстве которых применяется технология интеллектуального контроля устойчивости. Это позволяет обеспечить безопасность и возможность комфортно передвигаться в любом темпе по любым поверхностям. Важным преимуществом является стоимость протезов, которая ниже зарубежных аналогов на 30–40%.

CCover занимается производством красивых пластиковых накладок, которые были выпущены на замену непрезентабельных и непрактичных поролоновых. Бренд уникален тем, что может снимать индивидуальные мерки протезов удаленно. При производстве активно применяются возможности искусственного интеллекта. Сооснователь компании Дмитрий Скорняков назвал целью участия в конкурсе желание изменить отношение отрасли к теме протезирования.

Основная задача — это обратить внимание на проблему отталкивающего внешнего вида технических средств реабилитации, изменить отношение отрасли к этой теме, а также привлечь к ней промышленных дизайнеров, которые практически не уделяют внимание отрасли реабилитации. Мы хотели бы получить информационную и административную поддержку по итогам конкурса, чтобы наши идеи могли дойти до нужных министерств и ведомств, получить дальнейший ход, — рассказал Скорняков.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова ранее рассказала, что третий доклад рабочей группы по вопросам СВО будет посвящен доступу к средствам реабилитации для бойцов. Депутат уточнила, что планируется разработать систему, благодаря которой можно будет быстро обеспечивать участников спецоперации протезами.