Празднование Дня Победы пройдет в каждом округе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Победы пройдет в каждом округе Москвы и охватит 15 столичных площадок, в том числе центральные, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, зрители смогут послушать популярных исполнителей и посмотреть трансляцию парада на Красной площади.

Зрителей ждут концерты популярных исполнителей, выступления театральных коллективов, а также трансляция военного парада на Красной площади и запись Парада Победы 1945 года. Для любителей спокойных и познавательных прогулок будут открыты фотовыставки под открытым небом, посвященные Дню Победы, — рассказал он.

Празднование состоится в парке Победы на Поклонной горе, в парке искусств «Музеон», а также в парках «Ходынское поле» и «Митино», Измайловском парке, парке «Печатники» на набережной Москвы-реки, в Детском ландшафтном парке в Южном Бутово и государственном музее-заповеднике «Царицыно». Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Ново-Переделкино, Солнцево, Троицке, Зеленограде и поселении Московский.

Для зрителей на разных площадках выступят популярные исполнители: Полина Гагарина, Пелагея, Феликс Царикати, Анита Цой, Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Артем Каминский, Виталий Гогунский, группа «УмаТурман» и другие.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что проведение воздушной части парада Победы в Москве является престижным моментом, который покажет всему миру способность России обеспечить безопасность. По его словам, российская сторона способна провести подобные маневры в столичном регионе.