Портал NEWS.ru вошел в шорт-лист премии «Хедлайнеры ESG-принципов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский новостной портал NEWS.ru вошел в шорт-лист Национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов» в специальной номинации «Хедлайнер среди устойчивых СМИ». Жюри премии выбирает компании-лидеры, успешно реализующие лучшие практики в области устойчивого развития и интегрирующие эти принципы в свои бизнес-стратегии через экологические, социальные и корпоративные проекты.

В спецноминации «Хедлайнер среди устойчивых СМИ» выделяются журналисты, способствующие продвижению повестки устойчивого развития и вовлечению в нее бизнеса и общества. Согласно условиям премии, работы должны просвещать аудиторию о «повестке 2030», национальных проектах, ESG (экологические, социальные и корпоративные программы). Жюри оценивает авторов материалов любых форматов и жанров.

Всего в премии учреждены 12 номинаций. Организаторами выступили медиа про устойчивое развитие ESG Media и деловой журнал National Business Северо-Запад. Награждение победителей пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге.

Ранее портал NEWS.ru вошел в шорт-лист «Премии Рунета — 2023» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Ресурс назван «сильным игроком на ниве информационного рынка отечественного медиапространства, задающим высокую планку к качеству новостей».