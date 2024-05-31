Портал NEWS.ru поздравит юных гостей «Острова Мечты» с Днем защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал NEWS.ru поздравит юных гостей «Острова Мечты» с Днем защиты детей. Юные посетители смогут поделиться своими добрыми новостями и получить от NEWS.ru специальный подарок. Акция пройдет 1 июня в южном ландшафтном парке с 14:00 до 16:00.

Вход на мероприятие свободный. В случае изменения погодных условий активности будут перенесены в городской променад «Острова Мечты» на площадь «Москва».

Основная праздничная программа состоится с 12:00 до 18:00. Гости южного ландшафтного парка смогут посмотреть концерты детских коллективов, посетить творческие мастер-классы, а также принять участие в различных конкурсах и розыгрышах подарков.

Программа начнется с фотосессии и анимации с героями «Острова Мечты» — Дримчиками, затем пройдут музыкальные концерты творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы по лепке и актерскому мастерству.

28 апреля ландшафтный парк «Остров Мечты» открыл для посетителей летний сезон. Гости парка смогут отдохнуть на открытых верандах кафе и прогуляться по цветущим аллеям. Тех, кто любит спокойный отдых, ждут более 100 гамаков и шезлонгов из натуральных материалов. Для активного отдыха гостям будут доступны настольный теннис и прогулки на самокатах и велосипедах по специальным оборудованным дорожкам.