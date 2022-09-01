Пользователи «VK Музыки» проверят совпадение музыкального вкуса со звездами

Фото: vk/vk.com

Пользователи приложения «VK Музыка» смогут узнать, насколько их музыкальный вкус совпадает со вкусами знаменитостей. Для этого сотня музыкантов составили плейлисты со своими любимыми треками, которые можно найти в разделе «100 личных плейлистов». В сервисе доступны подборки треков от Zivert, Сергея Жукова, HammAli & Navai, Клавы Коки, OG Buda, Тимати и многих других звезд.

Специально для наших пользователей звёзды собрали более 100 уникальных плейлистов с музыкой, которую они слушают сами. Каждый плейлист — это 1,5 часа погружения в мир артиста. Это возможность пополнить свою музыкальную библиотеку новой музыкой, которая много значит для самих музыкантов, — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Дуксин добавил, что еще с апреля можно было увидеть процент совпадения своего музыкального вкуса с другими пользователями. По его словам, с момента запуска слушатели добавили к себе почти 100 млн треков из рекомендуемых плейлистов.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила следующий этап глобального обновления приложения. Теперь изменения затронули профиль, в котором можно будет быстро увидеть основную информацию о пользователе и перейти к контактам.