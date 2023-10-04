Поклонникам Шатунова впервые покажут эксклюзивные кадры из жизни певца В Москве пройдет вечер памяти Шатунова «Здесь был Юра!!!»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В «Крокус Сити Холле» в Москве 17 октября пройдет вечер памяти «Здесь был Юра!!!», посвященный российскому поп-исполнителю Юрию Шатунову. В этом году певцу исполнилось бы 50 лет. В шоу поклонникам впервые покажут эксклюзивные видеокадры закулисной жизни из личного архива Шатунова.

В рамках концерта популярные артисты исполнят песни, с которыми выступал певец. Участие примут Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, «Дискотека Авария», Игорь Крутой, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Алсу, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, AMIRCHIK, Сергей Мазаев, Татьяна Буланова, ST и другие знаменитости.

Почтить память приедет и семья Шатунова, его супруга и дети. Его друзья и коллеги поделятся историями из жизни певца и расскажут, как проходило его становление как артиста. Ведущими концерта заявлены Валерия Кудрявцева и Андрей Малахов.

В Москве на могиле солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище ранее установили его памятник. Автор скульптуры Виктория Тищенко рассказала, что хотела показать исполнителя «простым русским парнем» и не пыталась нагромоздить скульптуру ненужными атрибутами.