Первое бизнес-реалити для женщин «СВЕРХНОВАЯ» стартует на RU.TV

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В эфире телеканала RU.TV 21 октября стартует первое бизнес-реалити для женщин «СВЕРХНОВАЯ». Проект ставит своей целью поддержать творческих и целеустремленных женщин, готовых открыть свое дело. В каждой серии топовые эксперты из разных компаний будут обучать девушек, прошедших кастинг, ведению бизнеса и помогать прокачивать профессиональные навыки. Компания МТС подарит победительнице приз размером 5 млн рублей на развитие собственного стартапа.

У современной женщины в России гораздо больше возможностей найти себя и реализоваться, чем ещё 10–20 лет назад. И всё же женщины, как и прежде, нуждаются в поддержке <...>. Бизнес-реалити «СВЕРХНОВАЯ» призвано не только поддержать участниц и помочь им реализовать себя в бизнесе, но и поддержать всех зрительниц телеканала RU.TV, — рассказала член жюри проекта, телеведущая и актриса Елена Север.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В качестве ведущей проекта выступит Яна Чурикова, которая также поделится с участниками опытом и секретами успеха.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее сообщила о запуске мини-сериала о зооволонтерах совместно с зоозащитным СМИ «КОТ». Проект «КОТ: ИСТОРИИ» составлен в формате интервью, монологов главных героев и включает в себя пять серий, которые будут выходить еженедельно. Руководитель направления по работе с создателями контента ОК Евгения Воронина отметила, что проект позволит привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным.