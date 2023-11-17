Перспективы развития транспорта и логистики обсудят на форуме в Москве

Фото: РАЭК

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» 19 декабря откроется международный форум «Цифровая транспортация», посвященный развитию и продвижению цифровых решений в области транспорта и логистики. Организатором мероприятия выступит Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта РФ.

По словам директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, участники форума расскажут о результатах реализации актуальных проектов и обсудят задачи по таким направлениям, как импортозамещение, электронный документооборот, цифровые решения для грузовых и пассажирских перевозок, внедрение беспилотного транспорта и кибербезопасность.

За четыре года работы нашей ассоциации накоплен большой опыт развития и продвижения цифровых решений в сфере транспорта и логистики, в первую очередь эффективного и постоянного диалога отраслевого бизнеса и органов государственной отрасли в решении общих задач цифровой трансформации, — рассказала Полина Давыдова.

На пленарной сессии «Быстрые цифровые победы» участники узнают об основных цифровых достижениях отрасли в 2022–2023 годах, а также о проектах на 2024–2025 годы. Отдельно в рамках форума обсудят ход реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Участники также поделятся своим видением перспектив развития транспортно-логистической отрасли до 2040 года.

Ранее сообщалось, что в Москве 1–2 декабря пройдет конгресс «Национальное здравоохранение — 2023», в рамках которого будут подведены итоги за последние несколько лет работы отрасли. В рамках мероприятия, организованного при поддержке Министерства здравоохранения и Фонда Росконгресс, обсудят будущее здравоохранения и определят его вектор развития.