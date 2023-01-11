Пассажиры Шереметьево смогут окунуться в историю театра Пушкина Московский театр Пушкина подготовил арт-проект для пассажиров аэропорта Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина подготовил арт-проект «Театр не изменит мир, но он изменит тебя» совместно с Международным аэропортом Шереметьево. Выбор аэропорта не случаен — в 2019 году Шереметьево было присвоено имя великого русского поэта. Пассажиры аэропорта смогут скрасить время ожидания и узнать о жизни театра прямо в аэропорту, в терминале B, 16 января.

Главной частью экспозиции станут современные спектакли, в которых участвуют известные артисты театра: Вера Алентова, Виктория Исакова, Александр Арсентьев, Дмитрий Власкин и другие. Для пассажиров Шереметьево также подготовили музыкальный концерт, участие в котором примут молодые артисты театра. Зрители смогут узнать об истории театра, который был основан более ста лет назад выдающимся режиссером Александром Таировым.

Главная цель арт-проекта — привлечь интерес жителей и гостей столицы к театрам Москвы. Организаторы проекта рассчитывают за счет экспозиции в аэропорту популяризировать театральное искусство.

В декабре Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представил новое прочтение пьесы А. С. Островского «Красавец мужчина». Режиссер Данил Чащин перенес героев пьесы в современный мир. В постановке приняли участие Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Вера Воронкова, Владимир Майзингер, Сергей Миллер и Андрей Заводюк.