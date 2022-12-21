Парк «Остров Мечты» раздаст юным посетителям 10 тысяч сладких подарков

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Парк развлечений «Остров мечты» приготовил к Новому году для своих гостей 10 тысяч бесплатных сладких подарков, а также мастер-классы, квесты и игры. Получить подарок из рук Деда Мороза сможет каждый посетитель младше 18 лет с 23 по 8 января, предварительно зарегистрировавшись на сайте парка.

Также в парке юные гости смогут поучаствовать в анимационном квесте по ремонту магических саней Деда Мороза, создать своими руками елочные игрушки, рождественские венки, украсить имбирные пряники и расписать деревянные игрушки. В перерывах между мастер-классами детей ждут веселые праздничные игры: новогодний хоровод, гигантская дженга, снежный боулинг, создание портрета Деда Мороза и поиск спрятанных снежинок.

Кроме того, посетители всех возрастов смогут сделать атмосферные фотографии на фоне новогодних декораций, посидеть на троне главного зимнего волшебника и загадать заветное желание.

Ранее сообщалось, что в парке развлечений «Остров Мечты» откроется самый большой в Москве игровой клуб для детей площадью 3 тыс. кв. м. Новое развлечение появится в рамках расширения парка, в том числе за счет использования пространства под стеклянным куполом, где раньше располагался вход. Всего на «Острове Мечты» будет три новые тематические зоны. В первой появятся пять новых механических аттракционов, среди них первый в мире обзорный монорельс протяжённостью 500 м. Вторая зона будет ориентирована на молодежь: здесь посетителей будет ждать театрализованное пугающее шоу о закулисье карнавала, а также двухэтажный аркадный центр площадью порядка 1,7 тыс. кв. м с игровыми автоматами, а также скоростные гонки с препятствиями.