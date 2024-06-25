Открылся прием заявок в лаборатории Международного кинофестиваля

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Открылся прием заявок в Сценарную и Актерскую лаборатории III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге. Портал NEWS.ru выступит генеральным информационным партнером фестиваля.

Кураторами этих проектов выступят сценарист Андрей Золотарев и актер Егор Корешков. Как отметил Корешков, в рамках Актерской лаборатории ему важно подготовить начинающих специалистов к работе в кино.

Рассказать им обо всех основных этапах актерского съемочного процесса, начиная с записи визитки и подготовки к кастингу, заканчивая навыками разбора своего персонажа, стартом съемок и взаимодействием с остальными участниками на площадке, другими словами, поделиться профессиональным опытом, — рассказал он.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Егор Корешков

Принять участие в этой лаборатории могут профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов. Эксперты выберут 12 человек, которые пройдут актерское обучение. В финале курса они подготовят самопрезентацию для ведущих кастинг-директоров, продюсеров и режиссеров, которые будут присутствовать на фестивале.

Стать участником Сценарной лаборатории могут начинающие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ. Отбор пройдут шесть человек, которые смогут доработать свой дебютный сценарий с куратором и получить профессиональное содействие от деятелей отечественной индустрии.

Участники кинофестиваля на протяжении четырех дней будут обучаться навыкам профессии у лучших экспертов, слушать лекции и посещать мастер-классы, дискуссии, обучающие программы и встречи со звездами.

Ранее стало известно, что на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ с 28 по 30 июня пройдет фестиваль документального кино об СВО «Время наших героев».