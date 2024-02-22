«Остров Мечты» устроит семейный праздник 23 февраля

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Московский парк развлечений «Остров Мечты» устроит семейный праздник 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Гостей ждут большая развлекательная программа, включающая конкурсы, эстафеты и мастер-классы. Все мероприятия пройдут на площади Москва городского променада парка.

В течение всего праздника с 14:00 до 18:00 посетителям будет доступен интерактивный аттракцион — битва роботов, где можно сразиться с противником механической фигурой на специальной арене. В 14:30 состоится мастер-класс по росписи и декорированию кружек, а в 15:10, 16:40 и 17:30 все желающие смогут разучить танцевальные движения под руководством хореографов.

В 15:30 гостей парка ждут спортивные эстафеты. В 16:00 пройдет еще один мастер-класс: посетители смогут разработать уникальный дизайн и создать его на футболках. С 17:00 начнутся конкурсы и викторины. Мероприятие завершится в 17:45 шоу шаров и дискотекой.

В «Острове Мечты» с 31 декабря начал работу самый высокий аттракцион парка — «Красная башня». Его высота составила 32 м. Это экстремальная карусель, которая находится под куполом. На ней гости парка смогут испытать ощущение свободного полета. В тот же день в зоне «Маугли в стране динозавров» появился новый аттракцион «Лава». На нем посетителей поднимут на высоту 10 м, где будут вращать и раскачивать.