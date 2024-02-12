«Остров Мечты» подготовил праздничную программу для влюбленных

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Столичный парк развлечений «Остров Мечты» подготовил праздничную программу ко Дню святого Валентина. 14 февраля посетителей городского променада ждут выступления музыкантов и танцоров, а также мастер-классы.

В течение всего дня с 12:00 до 18:00 в парке развлечений будут звучать известные романтические мелодии. Их исполнит музыкальный оркестр в составе двух трубачей, барабанщика и тромбониста. Кроме того, в 17:00 на центральной площади «Москва» все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию праздничной открытки-валентинки.

В 19:00 посетителям предложат выучить несколько танцевальных движений. В этом им помогут хореографы. Праздник завершится большим танцевальным флешмобом.

В «Острове Мечты» с 31 декабря начал работу самый высокий аттракцион парка — «Красная башня». Его высота составила 32 м. Это экстремальная карусель, которая находится под куполом. На ней гости парка смогут испытать ощущение свободного полета. В тот же день в зоне «Маугли в стране динозавров» появился новый аттракцион «Лава». На нем посетителей поднимут на высоту 10 м, где будут вращать и раскачивать.