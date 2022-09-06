Онлайн-кинотеатр KION представит сериал «Союз Спасения. Время гнева»

Фото: Пресс-служба KION

Кадр из сериала «Союз Спасения. Время гнева»

Эксклюзивная цифровая премьера исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева» состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а затем драма появится в эфире Первого канала. Многосерийный фильм повествует о представителях молодой военной элиты, которые решительно намерены изменить порядок жизни в стране. В киноленте снялись Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский и многие другие известные актеры.

Историческая драма является одновременно приквелом и сиквелом фильма «Союз Спасения». Масштаб проекта передается полным соответствием эпохи как в декорациях, так и в костюмах главных героев и актеров массовых сцен. Художникам-постановщикам удалось с точностью восстановить локации на базе реальных мест, чтобы погрузить зрителя в происходящее на экране.

В фильм «Союз спасения» мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз Спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями, — пояснил продюсер проекта Константин Эрнст.

«Союз Спасения. Время гнева» является совместным проектом кинокомпании «Дирекция кино», Первого канала и KION.

Онлайн-кинотеатр KION ранее объявил о премьере трех разножанровых индийских сериалов — детективного триллера «Непризнание», биографической драмы «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» и криминального детектива «Черные вдовы». Проекты смогут заинтересовать как поклонников остросюжетных боевиков, так и фанатов детективов, и даже ценителей байопиков.