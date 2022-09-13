Онлайн-кинотеатр KION представит финальный сезон сериала «Подслушано»

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION 14 сентября представит своим подписчикам премьеру финального, третьего сезона киносторис «Подслушано», входящего в линейку KION Originals. Это продолжение молодежного криминального триллера о подростках, расследующих дело о похищении и убийствах школьников мистическим злодеем Падшим.

Думаю, что каждый увидит в «Подслушано» свою историю: одного заинтересует детектив, другого настоящая подростковая дружба, а третьего цепочка порождения зла злом. Лично меня радует, что мы смогли показать ценность близких, доверительных отношений, — рассказал шоураннер проекта Илья Куликов.

Режиссер третьего сезона — Алексей Петрашевич. Главные роли исполнили Валентина Ляпина, Александр Новиков, Кристина Корбут, Никита Патуев и Егор Абрамов.

28 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная цифровая премьера исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева». Затем драма появится в эфире Первого канала. Многосерийный фильм повествует о представителях молодой военной элиты, которые решительно намерены изменить порядок жизни в стране. В киноленте снялись Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский и многие другие известные актеры.