Онлайн-кинотеатр KION объявил о премьере трех известных индийских сериалов KION объявил о премьере сериалов «Непризнание», «Черные вдовы» и «Каренджит Каур»

Фото: Пресс-служба KION

Онлайн-кинотеатр KION объявил о премьере трех разножанровых индийских сериалов — детективного триллера «Непризнание», биографической драмы «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» и криминального детектива «Черные вдовы». Проекты смогут заинтересовать как поклонников остросюжетных боевиков, так и фанатов детективов, и даже ценителей байопиков.

Фото: Пресс-служба KION

«Непризнание» — остросюжетный триллер с элементами детектива о трудных подростках из числа учеников элитной международной школы и тяготах взросления, с которыми они сталкиваются. Мини-сериал поднимает весьма неожиданные и смелые для консервативной Индии темы. Драма «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне», основанная на реальной истории жизни актрисы Санни Леоне, расскажет о становлении одной из самых знаменитых звезд Болливуда. Еще один проект, доступный подписчикам KION, — криминальный детектив «Черные вдовы». Это мрачная история о трех женщинах, уставших мириться с жестокостью собственных мужей и решивших убить их.

Все три сериала доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре.

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