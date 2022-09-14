«Одноклассники» запустят образовательный проект «Академия контента»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

3 октября социальная сеть «Одноклассники» запускает масштабный образовательный курс «Академия контента». Он будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации, передает пресс-служба ОК. Курс продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке.

Спикерами «Академии контента» выступят инфлюенсеры и эксперты по работе с соцсетями, которые имеют собственную лояльную аудиторию на различных площадках и ведут свои авторские программы и курсы. Также студенты смогут пообщаться с известными блогерами, экспертами рынка и сотрудниками соцсети.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

В ОК сообщили, что компания выделит 1 млн рублей на продвижение групп или профилей через внутренний Рекламный кабинет для лучших ста учеников: каждый получит 10 тысяч рублей в виде бонусов.

После каждого модуля студенты будут проходить тесты на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 15 баллов из максимально возможных 25, получат электронный сертификат о прохождении курса. У лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами, а также возможность принять участие в конференции OK Update.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее представила новый сервис «Увлечения», с помощью которого пользователи смогут провести время со своими единомышленниками. Умная система тегов позволит быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях.