«Одноклассники» запустили мини-сериал о зооволонтерах «КОТ: ИСТОРИИ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» сообщила о запуске мини-сериала о зооволонтерах совместно с зоозащитным СМИ «КОТ». Проект «КОТ: ИСТОРИИ» составлен в формате интервью, монологов главных героев и включает в себя пять серий, которые будут выходить еженедельно. Руководитель направления по работе с создателями контента ОК Евгения Воронина отметила, что проект позволит привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным.

Запуск мини-сериала об историях зооволонтеров — это отличная возможность привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным. В ОК пользователи ежедневно рассказывают о жизни своих питомцев, обмениваются фотографиями и видео, помогают приютам и животным, которые попали в беду. Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтёрство — очень важна, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба ok.ru

Каждая часть проекта «КОТ: ИСТОРИИ» расскажет о том, как не бояться помогать животным и с чего начать свои первые шаги в зооволонтерстве. Участники проекта поделятся опытом, как не попасться на удочку мошенников и найти близкий по духу приют, что делать, если жизнь подкинула неожиданный пушистый подарок в виде уличного котенка или щенка, и как личная страница в соцсетях может спасти жизнь попавшему в беду животному.

«Одноклассники» ранее запустили четвертый сезон проекта об осознанном родительстве. С 19 по 25 сентября в мини-приложении «Меня волнует» пользователи смогут прочитать авторские лонгриды на важные для родителей темы. Участники проекта также дадут советы, как сохранить здоровые отношения с детьми, в том числе в сложный для подростков период переходного возраста.