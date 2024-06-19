«Одноклассники» увеличат объем оригинального контента к концу лета

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» увеличила в полтора раза объем своего оригинального контента. К концу лета ОК планируют выпустить еще больше эпизодов собственных шоу, чем за этот же период год назад. Как отметила директор по маркетингу Наталия Радченкова, оригинальный контент вовлекает аудиторию.

Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов, — поделилась она.

Летом ожидаются премьеры новых шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК». Проект «На рыбалку с женой» станет первым шоу не только для мужчин, но и для женщин, его ведущим станет Дмитрий Колчин. В шоу «Удачи на даче» ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами и ремонтной бригадой будет преображать дачи своих зрителей.

«Говорим спорту ОК» — это вызов на 28 дней, где ежедневно будут доступны новые тренировки от профессиональных тренеров на разные группы мышц. Кроме того, летом выйдет второй сезон шоу «Готовим на даче».

Ранее в «Одноклассниках» провели опрос, по результатам которого выяснилось, что 33% блогеров используют нейросети для создания контента. Такое количество проголосовавших считают нейросети своими помощниками и благодаря им выясняют тренды, а также ищут идеи для тематик.