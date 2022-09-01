«Одноклассники» представили новый сервис «Увлечения»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» представила новый сервис «Увлечения», с помощью которого пользователи смогут провести время со своими единомышленниками. Умная система тегов позволит быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях.

Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно. В дальнейшем планируем предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определенный раздел сервиса, — рассказал руководитель социальной сети Антон Федчин.

В основе работы нового сервиса — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. ОК представили восемь самых популярных хобби среди жителей России: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад. Подписаться на них можно через специальные виджеты в ленте соцсети и отдельную категорию «Топ-авторы».

К запуску сервиса ОК собрали на платформе топ-блогеров рунета в самых разных категориях на тему различных хобби и увлечений, которые делятся своим опытом, публикуют полезные и развлекательные видео и помогают интересно провести время всем пользователям со схожими интересами. Категория «Топ-авторы» включит в себя их контент, а также тот, что уже опубликован на платформе пользователями и тематическими группами.

«Одноклассники» ранее запустили первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Присоединиться к программе могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее одной минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 тысячами просмотров и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 тысяч.