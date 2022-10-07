«Одноклассники» подготовили тест по случаю юбилея Марины Цветаевой

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» вместе с порталом «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз по случаю дня рождения Марины Цветаевой — 8 октября исполняется 130 лет со дня рождения поэтессы.

В честь юбилея в официальной группе портала «Культура.РФ» в ОК появился тест «Цветаева или не Цветаева?» из 10 вопросов, которые проверят пользователей социальной сети на знание произведений не только Цветаевой, но и Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других авторов, чье творчество часто путают с работами поэтессы.

«Одноклассники» ранее запустили четвертый сезон проекта об осознанном родительстве. С 19 по 25 сентября в мини-приложении «Меня волнует» пользователи смогут прочитать авторские лонгриды на важные для родителей темы. Участники проекта также дадут советы, как сохранить здоровые отношения с детьми, в том числе в сложный для подростков период переходного возраста.

До этого ОК запустили масштабный образовательный курс «Академия контента», сообщалось ранее. Он будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации. Курс продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке.