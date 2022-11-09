«Одноклассники» подготовили интерактивный квиз ко дню рождения В. Даля

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила интерактивный квиз по случаю дня рождения Владимира Даля. Также ОК внедрили в капчу — специальный защитный код, который всплывает при подозрительной активности в соцсети — слова разных регионов из его словаря.

10 ноября исполняется 221 год со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» лексикографа и этнографа В. И. Даля. В честь этого «Одноклассники» разработали интерактивный квиз, который будет доступен в официальной группе «Культура в ОК».

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» ранее выпустила серию подкастов «Культура и быт на Руси» по случаю Всероссийской акции «Ночь искусств». Проект рассказал о древнерусском фольклоре, быте и старинных традициях. Материалы опубликованы в ОК, но также их можно послушать на портале «Культура.РФ» в постоянной рубрике «Культурный вопрос».

До этого соцсеть ОК добавила возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы» в мобильном приложении, что стало первым этапом взаимодействия этих платформ. В дальнейшем ОК и «VK Клипы» планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию.