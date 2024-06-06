«Одноклассники» привлекут внимание к русскому языку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Одноклассники» и портал «Культура.РФ» запустили проект, приуроченный ко Дню русского языка. Его целью является привлечение внимания к богатству русского языка, к его диалектам, пословицам и поговоркам, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в рамках проекта «Русским языком говорю» пройдут развлекательные и образовательные мероприятия. С 6 июня по 1 июля в группе портала в социальной сети «ОК» будут выкладываться карточки с пословицами и поговорками и с объяснениями, откуда пошли эти выражения.

Совместно с «Одноклассниками» портал «Культура.РФ» проведут прямые эфиры, на которых обсудят происхождение русского языка и развенчают мифы на эту тему. Также эксперты расскажут, как язык социальных сетей влияет на литературный язык. В дискуссии примут участие лингвист, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз и журналист, автор телевизионных программ и репортер телеканала «Культура» Яна Музыка.

Главной особенностью этого проекта будет создание онлайн-словаря с диалектизмами различных регионов России. Туда войдут такие слова, как «бадлон», «мультифора», «сикарашка», «вехотка» и другие. «ОК» и «Культура.РФ» попросили пользователей социальной сети написать диалектизмы с правильным ударением, а также поделиться значением этих слов и тем, как их использовать. Авторы лучших комментариев смогут стать обладателями призов.

Ранее эксперт по технике речи Тимур Рагга рассказал, что для борьбы со словами-паразитами необходимо научиться ставить паузы и логические ударения, а также больше читать. Он также посоветовал записывать разговоры и вычленять слова-паразиты и запоминать, в каких ситуациях их использование становится особенно частым.