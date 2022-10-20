«Одноклассники» добавили возможность авторизации по QR-коду

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В социальной сети «Одноклассники» добавили возможность быстрого входа в аккаунт с помощью QR-кода. Теперь для доступа к странице в ОК достаточно отсканировать код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Нововведение доступно всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение ОК на базе iOS или Android.

Фото: Пресс-служба ОК

QR-код размещен на странице входа в аккаунт ОК. При наведении на него камеры смартфона у пользователя появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Это позволит быстро и безопасно авторизоваться в соцсети на новом устройстве без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту, если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа.

«Одноклассники» ранее представили конструктор чат-ботов. Он появится в мини-приложении, которое доступно на витрине групповых приложений. Инструмент позволит создавать и адаптировать чат-бот под нужды владельца. Конструктор способен помочь владельцам групп в ОК повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги.