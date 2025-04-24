Объявлены победители театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Фото: Альгирдас Пуоджюнас/Городской драматический театр г. Шарыпово

Спектакль «Пучина»

Восемь театров из шести городов Сибири и Дальнего Востока стали победителями десятого конкурса «Полюс. Золотой сезон». В шорт-лист вошли постановки по мотивам классической драматургии, пьесы современных авторов и экспериментальные работы.

Юбилейный сезон стал рекордным по количеству заявок и продемонстрировал высокий уровень постановок. Это значит, что конкурс выступает драйвером развития театрального искусства в регионах присутствия компании «Полюс», — поделилась директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

В шорт-лист вошли такие работы, как «Кукольный дом» и «Джинджер и Фред. Несостоявшееся шоу». Среди победителей также спектакли «Пучина», «Сторож», «Детали», «Дети», «Дневники Джидду Кришнамурти» и «ХУЛИганки».

Постановки оценивали ведущие деятели российского театрального и современного искусства. Победители примут участие в фестивале современного искусства «Территория. Иркутск».

Ранее стало известно, что московский драматический театр «Модерн» 27 апреля и 20 мая представит спектакль «Вероника решает» в постановке Юрия Грымова. Спектакль, основанный на романе бразильского писателя Пауло Коэльо «Вероника решает умереть», сохранил главный смысл произведения — ценность жизни.