Объявлен шорт-лист номинантов премии в сфере креативных индустрий Объявлен шорт-лист номинантов премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards-2022

Фото: vk.com/creativeawards

Эксперты российской национальной премии Russian Creative Awards-2022 определили шорт-лист из 50 финалистов в 10 номинациях. Всего было подано около двух тысяч заявок почти со всех регионов России. В этом году была также учреждена 11-я «Специальная номинация», победителя которой из общего числа заявок выберет Организационный комитет премии.

Russian Creative Awards предоставляет экспертам уникальную возможность познакомиться с креативными пространствами, проектами и творческими предпринимателями со всей страны. Это расширяет географию сотрудничества и позволяет спланировать совместные проекты на будущее, — отметила эксперт премии и руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Как рассказала замгенерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, у всех заявок ярко выражена социальная направленность, поэтому при оценке она в первую очередь учитывала конкретные изменения в жизни людей, которые принесет этот проект.

Кроме того, важными критериями были четкость и понятность описания и, конечно же, оригинальность подходов и креативность в поиске новых, нестандартных решений и инструментов, — добавила эксперт.

Финалисты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения 1 декабря в КЗ «Зарядье».

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о ее запуске зародилась на первой «Российской креативной неделе» и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

В этом году в экспертный совет вошли управляющий директор РБК Илья Доронов, замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» Юлия Голубева, замгендиректора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар, управляющий директор и начальник управления креативных технологий Сбербанка Евгений Домников, главред «VK Музыки» Сергей Мудрик, директор телеканала «Ю» Наталья Радько, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и другие эксперты. Каждому из представителей совета предстоит оценить примерно по 30 заявок по 10-балльной шкале с учетом достижений, масштаба и охвата, а также информационной открытости креативных проектов.