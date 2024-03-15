Общественная палата запустила стрим по наблюдению за выборами

Ситуационный центр Общественной палаты России по наблюдению за выборами президента РФ начал круглосуточную онлайн-трансляцию. Она будет непрерывно идти в течение всех дней голосования с 15 по 17 марта.

В ходе стрима объективную и достоверную оценку хода голосования дают электоральные эксперты и международные наблюдатели. В студии Ситуационного организованы дискуссии с участием общественных деятелей и политиков, оценкой ситуации в режиме реального времени делятся руководители региональных штабов общественного наблюдения, проходят прямые включения с избирательных участков.

Стрим организован в интересах обеспечения прозрачности голосования. Работа Ситуационного центра ОП и актуальная информация о выборах доступны для всех желающих.

Ситуационный центр Общественной палаты начал функционировать 14 марта. В его задачи входит наблюдение за ходом выборов, связь с региональными штабами и наблюдателями на местах, проверка информации о нарушениях. Центр работает круглосуточно и подведет итоги 18 марта в 10:00. Целью его работы является содействие росту доверия к выборам. Федеральная и региональные Общественные палаты направили в территориальные избиркомы более 156 тысяч общественных наблюдателей. Кроме того, в работе Ситуационного центра участвуют около 250 волонтеров.

Подключиться к стриму можно по ссылке.

Ранее член Центризбиркома Павел Андреев рассказал, что аккредитацию на президентские выборы в России получили наблюдатели из 106 стран. По линии ЦИК РФ география аккредитования международных наблюдателей выросла более чем вдвое.