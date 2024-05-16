Общественная палата России проверит дороги Иркутска

Фото: Пресс-служба ОП РФ

Общественная палата РФ 30 и 31 мая проверит дороги в Иркутске, акция пройдет в рамках регионального форума «Сообщество». Тема форума этого года — «Бережно к России: сохранение и развитие потенциала территорий».

В рамках параллельной программы форума проведут общественную проверку дорог Иркутска. Как рассказал зампредседателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, целью такой проверки будет выявление ловушек, которые вынуждают водителей нарушать ПДД.

Речь идет о таких ситуациях на дороге, когда все соответствует правилам, однако большинство водителей нарушают ПДД. Им или непонятна организация дорожного движения, или на этом участке есть незаметные знаки, или водители просто протестуют против неудобной схемы, — пояснил он.

На мероприятии также обсудят такие вопросы, как роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики, сохранение экосистемы озера Байкал, подготовка к наблюдению за выборами, поддержка участников СВО и их семей, молодежное предпринимательство в стране и транспортная доступность в Сибирском федеральном округе.

Ранее стало известно, что Общественная палата Российской Федерации не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь, заявила секретарь палаты Лидия Михеева. Она назвала введенную меру одним из важнейших достижений страны и уточнила, что этот вопрос давно решен российским правопорядком.